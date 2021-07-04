Чистякова объявила о проведении в Пензенской области конкурса «Хозяйка на селе» Общество

Пенза, 4 июля 2021. PenzaNews. Председатель пензенского реготделения Союза женщин России Ольга Чистякова, которая также является директором благотворительного фонда «Караван добрых дел», замруководителя ООО «Дионис» по соцвопросам и депутатом Законодательного собрания, объявила о проведении областного конкурса «Хозяйка на селе».

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По ее словам, он организован в рамках подготовки к Международному дню сельской женщины, который отмечается 15 октября.

«Мы предложили нашим женщинам провести среди самых активных и инициативных конкурс «Хозяйка на селе», который направлен на повышение роли, статуса, авторитета сельских женщин и привлечение внимания к их проблемам со стороны органов исполнительной и законодательной власти», — пояснила Ольга Чистякова.

Она отметила, что данная идея была воспринята позитивно.

«С радостью увидели, что отклик есть, и в каждом районе придумали свой формат проведения конкурса», — сказала общественница.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, например,в Лунинском районе участницам в срок до 30 августа предлагается подготовить небольшие видеоролики, рассказывающие о конкурсантках и их работе на благо сельсовета. Работы будут оцениваться в трех номинациях: «Хозяйка села», «Материнский подвиг на селе», «Хозяйка — патриот села».

Планируется, что представители отделения Союза женщин России будут распространять информацию об участницах через соцсети и СМИ.