В Пензенской области усилят контроль за соблюдением масочного режима Общество

Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. Контроль за соблюдением масочного режима должен быть усилен в Пензенской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Соответствующее поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко главам администраций городских округов и муниципальных районов.

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«К сожалению, ситуация с коронавирусной инфекцией у нас развивается пока по нарастающей. [...] Никакое плато у нас пока предвидится. Мы на него пока явно не выходим. Поэтому единственный способ сейчас остановить шквальный рост заболеваемости — это выполнение всех тех мер, которые предусмотрены постановлением [«О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области»], и, соответственно, жесткое требование по обеспечению масочного режима», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 5 июля.

Олег Мельниченко призвал задействовать для этого должностных лиц исполнительных органов государственной власти Пензенской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», а также сотрудников правоохранительных органов.

«Другого пути у нас нет, иначе мы превысим максимальную нагрузку, которую способна выдержать наша система здравоохранения с точки зрения коечного фонда, и тогда нам придется идти на меры по развертыванию ковидных дополнительных госпиталей, но этого бы очень не хотелось», — отметил врио губернатора.