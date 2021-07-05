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Прокуратура потребовала ввести компенсации за питание детям с ОВЗ, обучающимся на дому

16:20 | 05.07.2021 | Общество

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Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области внесла представление временно исполняющему обязанности губернатора Олегу Мельниченко с целью защиты права детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на бесплатное двухразовое питание независимо от места их жительства и обучения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Прокуратура потребовала ввести компенсации за питание детям с ОВЗ, обучающимся на дому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Органы прокуратуры области установили, что такое право в регионе реализуется лишь в отношении обучающихся очно в муниципальных общеобразовательных организациях и детей, находящихся на полном обеспечении в государственных организациях области. Так, бесплатным питанием из числа лиц указанной категории обеспечен 2 тыс. 891 очно обучающийся ученик. Из 480 находящихся на домашнем обучении детей, являющихся воспитанниками общеобразовательных организаций, право на получение бесплатного двухразового питания реализовано только 10 несовершеннолетними жителями Малосердобинского и Лопатинского районов в качестве дополнительной меры социальной поддержки, введенной органами местного самоуправления», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что по результатам рассмотрения представления прокуратуры подготовлены изменения в региональные законы, а также разрабатывается нормативный правовой акт, определяющий порядок получения данной меры поддержки.

«С нового учебного года все обучающиеся дети с ограниченными возможностями здоровья, получающие знания на дому, будут обеспечены двухразовым питанием в денежном эквиваленте в зависимости от возраста обучающегося и суточной нормы питания», — добавляется в тексте.

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