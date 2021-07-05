Роман Ковалишин назначен и.о. председателя пензенского реготделения ДОСААФ России Общество

Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. Роман Ковалишин назначен исполняющим обязанности председателя пензенского регионального отделения ДОСААФ России.

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В данной должности его представил врио начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Василий Ложкин.

Он сообщил, что Роман Ковалишин избавится от приставки и.о. в том случае, если его кандидатура будет поддержана на предстоящей конференции.

По словам и.о. председателя реготделения ДОСААФ России, своей первоочередной задачей он видит восстановление имиджа организации.

«И, естественно, [необходимо] возобновить подготовку, особенно для вооруженных сил, водителей, парашютистов», — сказал он журналистам.

Кроме того, по словам Романа Ковалишина, важно погасить имеющиеся долги.

«Я думаю, мы с ними разберемся, и в скором будущем их не будет», — отметил он.