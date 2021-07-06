В Заречном появился автобус с устройством для бесконтактной оплаты проезда Общество

Заречный, 6 июля 2021. PenzaNews. Первый автобус, оснащенный комплексной цифровой системой, которая включает в себя устройство для бесконтактной оплаты проезда, оборудование для подсчета пассажиров, терминал мониторинга и видеокамеру для контроля работы водителя, начал курсировать на внутригородском маршруте в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«Пассажиры смогут расплатиться в этом автобусе транспортной и банковской картами, телефоном с приложением для бесконтактной оплаты», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что специальное приложение позволяет отслеживать передвижение автобуса с помощью телефона или другого гаджета, а также определять время его прибытия на определенную остановку.

«Муниципальное предприятие «Автотранс» предлагает горожанам оценить нововведения», — сказано в сообщении.

В тексте уточняется, что оценить установленное в автобусе оборудование по 5-балльной шкале можно на сайте перевозчика.