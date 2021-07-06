EN
01:58:09 Среда, 7 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном появился автобус с устройством для бесконтактной оплаты проезда

13:22 | 06.07.2021 | Общество

Печать

Заречный, 6 июля 2021. PenzaNews. Первый автобус, оснащенный комплексной цифровой системой, которая включает в себя устройство для бесконтактной оплаты проезда, оборудование для подсчета пассажиров, терминал мониторинга и видеокамеру для контроля работы водителя, начал курсировать на внутригородском маршруте в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В Заречном появился автобус с устройством для бесконтактной оплаты проезда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пассажиры смогут расплатиться в этом автобусе транспортной и банковской картами, телефоном с приложением для бесконтактной оплаты», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что специальное приложение позволяет отслеживать передвижение автобуса с помощью телефона или другого гаджета, а также определять время его прибытия на определенную остановку.

«Муниципальное предприятие «Автотранс» предлагает горожанам оценить нововведения», — сказано в сообщении.

В тексте уточняется, что оценить установленное в автобусе оборудование по 5-балльной шкале можно на сайте перевозчика.

Новости партнеров
Читайте также
Олега Мельниченко поблагодарили за поддержку дзюдо в Пензенской области Подписано постановление «Об осуществлении комплексного развития территории в Пензенской области»
Житель Пензы приговорен к 4 годам колонии за изнасилование и кражу В Сердобске организована проверка по факту обнаружения тела пропавшей женщины
В Пензенской области за сутки зарегистрированы 165 случаев заражения коронавирусом и 22 летальных исхода Алексей Николаев возглавил управление капстроительства Кузнецка
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама