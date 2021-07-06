Подписано постановление «Об осуществлении комплексного развития территории в Пензенской области» Общество

Пенза, 6 июля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко подписал постановление регионального правительства «Об осуществлении комплексного развития территории в Пензенской области».

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Документом утвержден порядок определения границ территории, подлежащей комплексному развитию.

Кроме того, в нем перечислены случаи, в которых допускается принятие решения о комплексном развитии территории в отношении двух и более несмежных территорий с заключением одного договора.

Помимо этого, постановление содержит перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории.

Также в документе описан порядок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки.