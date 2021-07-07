Покупательница отсудила более 160 тыс. рублей у ИП за некачественное пальто Общество

Пенза, 7 июля 2021. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Пензенского районного суда от 10 марта 2021 года, в соответствии с которым с индивидуального предпринимателя в пользу женщины, купившей пальто ненадлежащего качества, взысканы: 39 тыс. рублей, уплаченные за товар, неустойка в таком же размере, компенсация морального вреда — 5 тыс. рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 41 тыс. 500 рублей, судебные расходы — 8 тыс. рублей и затраты на услуги представителя — 30 тыс. рублей. Это следует из данных, размещенных на сайте облсуда.

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Согласно представленной информации, жительница Пензы приобрела женское зимнее пальто за 39 тыс. рублей в магазине индивидуального предпринимателя в ноябре 2018 года, а в конце августа 2019-го перед стиркой обнаружила разрывы в различных местах.

Эксперт, к которому она обратилась, пришел к выводу, что дефекты являются производственными, образовавшимися в результате нарушения техники пошива.

В ходе судебного заседания было проведено еще две экспертизы, по результатам которых сделаны аналогичные выводы.

В соответствии с решением суда, вступившим в силу 6 июля, пальто, приобщенное к материалам дела в качестве вещественного доказательства, должно быть возвращено индивидуальному предпринимателю.