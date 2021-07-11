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Мельниченко показал своих собак Геральда и Криса

09:45 | 11.07.2021 | Общество

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Пенза, 11 июля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко показал интернет-пользователям своих собак Геральда и Криса.

Мельниченко показал своих собак Геральда и Криса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Знакомьтесь: это еще одни наши семейные любимцы — Геральд и Крис. Они дарят много положительных эмоций. После долгого рабочего дня встречают радостным лаем, дают лапу, преданно смотрят в глаза. Это дорогого стоит. Нет друга преданней собаки», — написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях, сопроводив сообщение видео.

«А еще они каждый день заряжают энергией. Мы с супругой любим выводить их на прогулку. Времени сейчас почти не остается, но каждый раз стараюсь уделить псам хоть немного внимания», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко показал интернет-пользователям кота Тимку и пообещал в скором времени рассказать про других домашних питомцев.

По словам Олега Мельниченко, всех своих животных он взял с улицы.

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