Мельниченко показал своих собак Геральда и Криса Общество

Пенза, 11 июля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко показал интернет-пользователям своих собак Геральда и Криса.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Знакомьтесь: это еще одни наши семейные любимцы — Геральд и Крис. Они дарят много положительных эмоций. После долгого рабочего дня встречают радостным лаем, дают лапу, преданно смотрят в глаза. Это дорогого стоит. Нет друга преданней собаки», — написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях, сопроводив сообщение видео.

«А еще они каждый день заряжают энергией. Мы с супругой любим выводить их на прогулку. Времени сейчас почти не остается, но каждый раз стараюсь уделить псам хоть немного внимания», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко показал интернет-пользователям кота Тимку и пообещал в скором времени рассказать про других домашних питомцев.

По словам Олега Мельниченко, всех своих животных он взял с улицы.