Олег Мельниченко посетил Шемышейский и Пензенский районы с рабочим визитом Общество

Пенза, 13 июля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко посетил Шемышейский и Пензенский районы с рабочим визитом.

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В Шемышейке он осмотрел столярный цех, открытый Александром Перовым. Мужчина, имеющий статус самозанятого, получил в рамках социального контракта 220 тыс. рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, что позволило ему приобрести станки для изготовления мебели и сувениров из дерева.

Александр Перов показал главе региона готовую продукцию, поделился впечатлениями от использования специального налогового режима и рассказал о тех возможностях, которые перед его семьей открыл соцконтракт.

В свою очередь Олег Мельниченко поручил главе Минтруда Пензенской области Алексею Качану, сопровождавшему его в поездке, максимально продвигать данный вид государственной соцпомощи.

«По соцконтрактам надо активнее работать», — подчеркнул он.

Затем врио губернатора оценил мощности асфальтобетонного завода ООО «Гелиос» в Шемышейке, после чего отправился в село Колдаис, где ООО «Агро58», входящее в состав холдинга «Термодом», планирует реализовать инвестпроект по созданию комплекса по откорму и подращиванию индейки.

Глава «Термодома» Рафик Ибрагимов также представил Олегу Мельниченко проекты малоэтажной застройки, которые предлагается воплотить в жизнь на территории Колдаисского, Старояксарского и Старозахаркинского сельсоветов. По итогам посещения объекта было решено провести совещание для обсуждения вопросов, связанных с реализацией намеченных планов.

В ходе последующего приема граждан Олег Мельниченко рассмотрел обращения жителей. Несколько из них касались строительства водонапорных башен в селах Старое Демкино. Каргалейка и Каржимант. Врио губернатора поручил включить объекты в программу «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области».

Во время визита в Пензенский район глава региона побывал в селе Большая Елань, где посетил детский сад.

«Выделяем дополнительные средства — порядка 1,5 млн. [рублей] — для того, чтобы завершить ремонт: поставить окна, сделать входную группу и [...] реконструировать систему водоотведения», — сказал Олег Мельниченко.

После этого он пообщался с жителями, которые подняли вопрос о водоснабжении населенного пункта. Врио губернатора распорядился предусмотреть в бюджете средства на новую скважину и водонапорную башню.