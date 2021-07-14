В Каменке выявлены нарушения при проведении торгов на аренду муниципального имущества Общество

Пенза, 14 июля 2021. PenzaNews. Администрация города Каменки Пензенской области допустила нарушения при проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Установлено, что размещенная в феврале 2021 года на официальном сайте Torgi.gov.ru аукционная документация на предоставление в аренду муниципального имущества — нежилых помещений на улице Чернышевского, 39, и улице Рокоссовского ,58Е, города Каменки — противоречила требованиям законодательства. В ней предусматривались завышенные обязанности юридического лица по заверению заявки и документов, допущена неправильная формулировка срока возврата задатка участникам конкурса, имелись иные нарушения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по результатам проверки в отношении и.о. главы администрации Каменки было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ «Нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи государственного или муниципального имущества, порядка заключения договоров по результатам проведения таких торгов и продажи или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися».

«Постановлением управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области муниципальный чиновник оштрафован на 3 тыс. рублей», — уточнятся в тексте.

В сообщении поясняется, что с целью устранения нарушений и.о. главы администрации города внесено представление, которое находится на рассмотрении.