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В Каменке выявлены нарушения при проведении торгов на аренду муниципального имущества

15:57 | 14.07.2021 | Общество

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Пенза, 14 июля 2021. PenzaNews. Администрация города Каменки Пензенской области допустила нарушения при проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Каменке выявлены нарушения при проведении торгов на аренду муниципального имущества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что размещенная в феврале 2021 года на официальном сайте Torgi.gov.ru аукционная документация на предоставление в аренду муниципального имущества — нежилых помещений на улице Чернышевского, 39, и улице Рокоссовского ,58Е, города Каменки — противоречила требованиям законодательства. В ней предусматривались завышенные обязанности юридического лица по заверению заявки и документов, допущена неправильная формулировка срока возврата задатка участникам конкурса, имелись иные нарушения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по результатам проверки в отношении и.о. главы администрации Каменки было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ «Нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи государственного или муниципального имущества, порядка заключения договоров по результатам проведения таких торгов и продажи или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися».

«Постановлением управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области муниципальный чиновник оштрафован на 3 тыс. рублей», — уточнятся в тексте.

В сообщении поясняется, что с целью устранения нарушений и.о. главы администрации города внесено представление, которое находится на рассмотрении.

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