Беспалов назначен директором ГКУ «Мокшанское лесничество» Общество

Пенза, 15 июля 2021. PenzaNews. Сергей Беспалов назначен директором государственного казенного учреждения Пензенской области «Мокшанское лесничество». Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Илья Галкин.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы областного Минлесхоза, Сергей Беспалов имеет высшее образование — он окончил Московский открытый социальный университет по специальности «Юриспруденция» и прошел профессиональную переподготовку в Пензенском государственном аграрном университете по программе «Лесное дело».

«С 2012 года работает в ГКУ ПО «Мокшанское лесничество», — уточняется в тексте.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с декабря 2020 года Сергей Беспалов занимал должность исполняющего обязанности директора данного учреждения.