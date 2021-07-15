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Беспалов назначен директором ГКУ «Мокшанское лесничество»

09:55 | 15.07.2021 | Общество

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Пенза, 15 июля 2021. PenzaNews. Сергей Беспалов назначен директором государственного казенного учреждения Пензенской области «Мокшанское лесничество». Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Илья Галкин.

Беспалов назначен директором ГКУ «Мокшанское лесничество». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы областного Минлесхоза, Сергей Беспалов имеет высшее образование — он окончил Московский открытый социальный университет по специальности «Юриспруденция» и прошел профессиональную переподготовку в Пензенском государственном аграрном университете по программе «Лесное дело».

«С 2012 года работает в ГКУ ПО «Мокшанское лесничество», — уточняется в тексте.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с декабря 2020 года Сергей Беспалов занимал должность исполняющего обязанности директора данного учреждения.

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