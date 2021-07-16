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Представители бизнеса посадили деревья в центре Пензы

11:40 | 16.07.2021 | Общество

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Пенза, 16 июля 2021. PenzaNews. Представители бизнеса посадили деревья и цветущие кустарники вблизи Фонтанной площади в Пензе.

Представители бизнеса посадили деревья в центре Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Организатором мероприятия под названием «Зеленый патруль» выступил журнал «Дорогое удовольствие». Территория для озеленения была выбрана при содействии городской администрации.

К акции присоединились несколько десятков человек. В их числе — представители банка «Кузнецкий», компании «Ростелеком», стоматологии «Делайт», маркетингового агентства «Бриф», дилерского центра «Ауди Центр Пенза», ювелирного салона Roberto Bravo и других организаций.

Предварительно все участники приобрели саженцы. Так, подарком от Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» городу стали две туи.

Помимо этого, неподалеку от фонтана появились жасмины, лапчатка и другие растения.

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