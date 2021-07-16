Из-за коронавируса утверждены особые условия пропускного режима, действующего в мэрии Пензы Общество

Пенза, 16 июля 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин подписал распоряжение «О противодействии распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которым утверждены особые условия пропускного режима в здании мэрии.

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«Вход и выход в здание администрации города Пензы осуществляется через боковой вход (пост №2) при наличии служебного удостоверения или электронного идентификатора», — говорится в приложении в распоряжению мэрии №145р от 13 июля, текст которого опубликован на сайте горадминистрации.

В нем добавляется, что свободный вход и выход сотрудников разрешен в рабочие дни с 8.00 до 9.00, с 13.00 до 14.00 и с 18.00 до 18.30.

«Вход и выход руководителей, заместителей руководителей организаций, не расположенных в здании администрации города Пензы, осуществляется с разрешения курирующего заместителя главы администрации города Пензы путем предоставления списка приглашенных на пост охраны», — отмечается в документе.

В нем обращается внимание на то, что допуск граждан, не относящихся к указанным категориям, строго запрещается, за исключением лиц, принимающих участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по проектам муниципальных правовых актов при условии соблюдения ими санитарно-профилактических мер.

Помимо этого, согласно распоряжению, сотрудники при исполнении служебных обязанностей должны соблюдать социальную дистанцию — не менее 1,5 метров, а также в местах общего пользования носить гигиенические маски.

«Получение корреспонденции осуществлять в электронном виде или через боксы, установленные при входе в здание администрации города Пензы», — сказано в документе.