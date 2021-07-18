Рыжов поздравил сотрудников Госпожнадзора с профессиональным праздником Общество

Пенза, 18 июля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов поздравил сотрудников и ветеранов Госпожнадзора с профессиональным праздником.

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«Государственный пожарный надзор — это мощная и результативная система предупреждения и профилактики пожаров, реализации эффективных мер по защите населения и материальных ценностей от огня. Желаю всем сотрудникам федерального государственного пожарного надзора дальнейшего совершенствования профессионального мастерства, новых успехов на благо защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожарных бедствий. Счастья, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким!» — сказал он.

Алексей Рыжов выразил особые слова признательности ветеранам государственного пожарного надзора.

«Мы благодарны вам за то, что вы, стоя у истоков формирования ГПН, не просто создали его, а вывели на высокий уровень, сформировали серьезную базу по пожарной безопасности, которая и по сей день позволяет повышать защиту жителей Пензенской области от огня!» — цитирует врио начальника главного управления МЧС по региону пресс-служба ведомства.