В Пензе 20 июля простятся с ветераном педагогического труда Александром Семиным Общество

Пенза, 19 июля 2021. PenzaNews. Церемония прощания с ветераном педагогического труда Александром Семиным, скончавшимся на 72-м году жизни, пройдет в Успенском кафедральном соборе Пензы в предстоящий вторник, 20 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенского государственного университета (ПГУ).

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В нем уточняется, что прощание начнется в 13.30.

«Александр Григорьевич был высококвалифицированным специалистом, трудолюбивым, добрым и веселым человеком, надежным товарищем, пользовался уважением коллег и студентов. За свою многолетнюю работу на кафедре он воспитал не одно поколение студентов, которые всегда будут вспоминать о нем с теплотой», — отмечается в некрологе.

Семин Александр Григорьевича родился 9 ноября 1949 года.

В 1971 году окончил физико-математический факультет педагогического института имени В.Г. Белинского.

После службы в армии работал учителем физики в школе, затем — преподавателем в Пензенском политехническом институте.

С 1 сентября 1974 года — преподаватель кафедры теоретической физики ПГПИ имени В.Г. Белинского.

С 1976 по 1978 годы учился в аспирантуре Института космических исследований АН СССР, после окончания которой вернулся на постоянную работу в пединститут.

В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Экспериментальная физика».

В 1984 году возглавил кафедру теоретической физики, в 2002 — кафедру теоретической физики и общетехнических дисциплин. Сферой его научных интересов была разработка приборов и методов дистанционного аэрокосмического зондирования атмосферы и земных покровов. На протяжении 6 лет — с 1985 по 1991 годы — руководил проектом «Аэрокосмические методы измерения параметров атмосферы и подстилающих поверхностей».

С 2008 года до декабря 2013-го работал в должности старшего преподавателя.