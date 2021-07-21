На улице Ленина в Пензе завершены ремонтные работы
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Пенза, 21 июля 2021. PenzaNews. Подрядчик завершил на улице Ленина в Пензе работы, предусмотренные в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.
Фото: Minstroy.pnzreg.ru
«Дорожные работы проводились на участке от проспекта Победы до улицы Гагарина протяженностью около 1 км», — уточняется в тексте.
В нем добавляется, что были проведены работы по фрезерованию, устройству выравнивающего слоя и слоя усиления щебеночно-мастичным асфальтобетоном.
«Проведен ремонт тротуаров. Нанесена горизонтальная дорожная разметка», — отмечается в сообщении.
В тексте указано, что в настоящее время объект проходит процедуру приемки.