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На улице Ленина в Пензе завершены ремонтные работы

15:31 | 21.07.2021 | Общество

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Пенза, 21 июля 2021. PenzaNews. Подрядчик завершил на улице Ленина в Пензе работы, предусмотренные в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

На улице Ленина в Пензе завершены ремонтные работы

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Дорожные работы проводились на участке от проспекта Победы до улицы Гагарина протяженностью около 1 км», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что были проведены работы по фрезерованию, устройству выравнивающего слоя и слоя усиления щебеночно-мастичным асфальтобетоном.

«Проведен ремонт тротуаров. Нанесена горизонтальная дорожная разметка», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что в настоящее время объект проходит процедуру приемки.

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