В Пензе предлагается направить дополнительные средства на выполнение наказов избирателей Общество

Пенза, 22 июля 2021. PenzaNews. Дополнительные средства на выполнение работ по наказам избирателей, на которые в 2021 году было предусмотрено около 74,5 млн. рублей, предлагается выделить из бюджета Пензы в связи с повышением цен на строительные материалы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы гордумы.

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«В связи с этим на выполнение наказов избирателей будет выделено дополнительно: управлению ЖКХ города Пензы — 2 млн. 434 тыс. рублей, управлению образования города Пензы — 940,8 тыс. рублей. Указанные средства направят на ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров, проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также рассматривается вопрос о выделении дополнительного финансирования на обустройство контейнерных площадок: администрации Октябрьского района — 64 тыс. рублей, Ленинского — 193 тыс. рублей, Первомайского — 849,8 тыс. рублей.

Окончательное решение будет принято на внеочередной сессии гордумы, которая состоится в предстоящую пятницу, 23 июля.