В Пензе начали готовиться к областному августовскому педагогическому форуму Общество

Пенза, 23 июля 2021. PenzaNews. Подготовка к областному августовскому педагогическому форуму «Приоритеты образования Пензенской области. Воспитать личность. Научить главному» начата в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного министерства образования.

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«В этом году форум состоится с 16 по 18 августа», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что будет организовано 16 дискуссионных площадок, при этом мероприятия пройдут в режиме онлайн.

«На педагогическом форуме подведут итоги завершившегося учебного года и поставят задачи на новый учебный год. Также обсудят вопросы дополнительного образования детей, воспитательной работы в образовательных организациях, повышения качества школьного образования и решения кадровых проблем», — поясняется в сообщении.

В тексте уточняется, что в заключительный день трехдневного мероприятия в школе №74 города Пензы будут подведены итоги форума.