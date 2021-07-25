Пассажирооборот автотранспорта в Пензенской области в I полугодии вырос на 1,2% Общество

Пенза, 25 июля 2021. PenzaNews. Пассажирооборот автомобильного транспорта в Пензенской области в январе-июне 2021 года вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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В первые шесть месяцев текущего года пассажирооборот составил 524 млн. 144,4 тыс. пассажиро-километров.

По официальной информации, в I полугодии 2021 года пассажирским автотранспортом перевезено 30 млн. 462 тыс. пассажиров, что на 17,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Пассажирооборот транспорта — объем работы транспорта по перевозкам пассажиров. Определяется суммированием произведений количества пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние. Исчисляется раздельно по видам транспорта, сообщения и другим признакам.

Число пассажиров, перевезенных за определенный период времени, учитывается по видам транспорта, сообщений и другим признакам. Данные приводятся с учетом пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда.