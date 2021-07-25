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Матушкин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

11:26 | 25.07.2021 | Общество

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Пенза, 25 июля 2021. PenzaNews. Руководитель СУ СКР по Пензенской области генерал-майор юстиции Дмитрий Матушкин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.

Матушкин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые коллеги! Поздравляю следователей и ветеранов следствия всех ведомств с профессиональным праздником! Благодаря профессиональному исполнению обязанностей, преданности порученному делу следователями Следственного комитета Российской Федерации ежедневно решаются поставленные задачи по борьбе с коррупцией, организованной преступностью, защите жизни и здоровья, прав и законных интересов граждан, уделяя особо внимание социально незащищенным категориям жителей нашего региона», — сказал он.

По его словам, служба в следственных органах — ответственное и благородное дело, требующее полной самоотдачи, постоянного повышения уровня профессиональных навыков и неравнодушия к чужому горю и проблемам граждан.

«Отдельные слова благодарности — ветеранам следствия. Они и сегодня в строю, в рядах общественной организации «Ветераны следствия», оказывая помощь молодым специалистам. Знания и опыт ветеранов порой не менее важны, чем современные методики расследования», — подчеркнул Дмитрий Матушкин.

Он поблагодарил коллектив следственного управления СКР по Пензенской области за добросовестное и ответственное отношение к службе, слаженные действия в непростых ситуациях, сохранение традиций следствия.

«Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, бодрости духа и успехов в профессиональной деятельности!» — цитирует Дмитрия Матушкина пресс-служба ведомства.

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