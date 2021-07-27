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В Пензенской области утверждены лимиты на добычу животных в новом охотничьем сезоне

18:02 | 27.07.2021 | Общество

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Пенза, 27 июля 2021. PenzaNews. Лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Пензенской области на период с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022-го утверждены постановлением губернатора №125.

В Пензенской области утверждены лимиты на добычу животных в новом охотничьем сезоне. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального Минлесхоза, для следующих видов охотничьих ресурсов установлены такие лимиты добычи: лось — 252 особи, косуля сибирская — 427, олень пятнистый — 49, барсук — 24.

«Из них на общедоступные охотничьи угодья Пензенской области приходятся пять лосей (ООУ Городищенского, Земетчинского, Кузнецкого, Сосновоборского и Шемышейского районов) и 38 косуль», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что исходя из общего количества разрешенных к добыче охотничьих животных утверждены квоты по каждому закрепленному охотугодью, при этом учтены возраст и пол особей.

«Установление лимитов позволяет сохранять численность популяций диких животных на необходимом уровне. Лимиты и квоты являются обязательными при организации любительской и спортивной охоты», — подчеркивается в сообщении.

Из него следует, что распределение разрешений на добычу лимитируемых видов животных будет осуществляться на основании заявок физических лиц, которые можно подать с 1 по 15 августа.

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