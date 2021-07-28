«Ростелеком» и «Территория жизни» проведут в Пензе фестиваль «Кинометрия» Общество

Пенза, 28 июля 2021. PenzaNews. «Ростелеком» и ГК «Территория жизни» устроят бесплатные показы отечественных и зарубежных фильмов из коллекции видеосервиса Wink в рамках фестиваля «Кинометрия», который будет проходить в период с 29 июля по 16 сентября по четвергам в строящемся жилом комплексе «Лугометрия» на улице Ульяновской в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

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«Фестиваль «Кинометрия» откроется показом военной драмы «Ржев». В широкий прокат лента вышла в декабре 2019 года. В первые дни фильм посмотрели более 150 тыс. россиян. В центре сюжета — один день в разгар Ржевской битвы зимой 1942 года», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что первый киносеанс, как и все последующие, состоится в 19.30.

«На фестивале «Кинометрия» зрители также смогут увидеть биографическую драму «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», комедии «Маленькие секреты большой компании», «Мой брат — супергерой», «Дружить по-русски», фантастику «Космос» и фильмы для молодежной аудитории «Поли», «Мой друг мистер Персиваль» и «Сестренка», — добавляется в тексте.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, фестиваль «Кинометрия» — это хорошая возможность вместе с семьей и друзьями посмотреть фильмы на свежем воздухе.

«Мы подготовили для просмотра девять разножанровых картин, каждая из которых отмечена пользователями сервиса Wink от «Ростелекома» как лучшее кино», — сказал он.

В свою очередь директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов выразил надежду на то, что данный кинофестиваль станет хорошей традицией и будет проводиться на постоянной основе, в том числе когда «Лугометрия» будет на финальной стадии строительства.