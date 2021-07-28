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В Пензе в августе-сентябре планируется трудоустроить более 60 подростков

17:32 | 28.07.2021 | Общество

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Пенза, 28 июля 2021. PenzaNews. 64 подростка планируется трудоустроить в Пензе в августе-сентябре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Пензе в августе-сентябре планируется трудоустроить более 60 подростков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что в мае-июле возможностью поработать в период каникул воспользовались 136 учащихся.

«Всего на эти цели в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по охране общественного порядка в городе Пензе» муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города Пензы в 2020–2026 годах» предусмотрены денежные средства в размере 1 млн. 818 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что рабочая смена для несовершеннолетних составляет от 2,5 до 3,5 часов, а зарплата за месяц — примерно 6,5 тыс. рублей, что в два раза больше, чем в 2020 году.

«Кроме того, трудоустроенным несовершеннолетним будет оказана материальная поддержка от центра занятости населения города Пензы в размере 3 тыс. рублей», — добавляется в нем.

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