Пензенская епархия и армянская национально-культурная автономия договорились о сотрудничестве Общество

Пенза, 28 июля 2021. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве между Пензенской епархией и региональной армянской национально-культурной автономией в сфере духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения заключено в среду, 28 июля.

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Подписи под документом поставили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и председатель правления общественной организации Сеник Саакян.

Церемония состоялась у памятная знака «Хачкар» вблизи Спасского кафедрального собора Пензы.

«На протяжении многих лет мы поддерживаем дружеские отношения с армянской национально-культурной автономией. Да, мы относимся к разным церквям, у нас нет евхаристического общения, но мы христиане, и у нас одни и те же духовные принципы. Есть очень много направлений, в которых мы можем соприкасаться и сотрудничать. И прежде всего это делание добрых дел. Многие люди ждут от нас помощи и поддержи, невзирая на то, кто мы по национальности и к какой религии себя относим. В этом отношении для нас очень важно показать силу в нашем единстве», — подчеркнул митрополит Серафим.

В свою очередь Сенис Саакян обратил внимание на то, что подписание соглашение выпало на День крещения Руси.

«И для нас, армян, это тоже великое событие. Христианская вера укрепляла и будет укреплять единство между нашими народами. Но сегодня надо не только говорить о наших общих корнях, о нашей общей истории... По-настоящему объединяют только общие дела. Надеюсь, что наше соглашение станет фундаментом нового сообщества, проповедующего традиционные для христиан ценности», — сказал он.

После церемонии присутствующие перешли в собор, где митрополит Серафим вручил Сенику Саакяну икону Всемилостивого Спаса для строящейся Армянской апостольской церкви.

Представители армянской диаспоры в свою очередь передали в дар для восстановленного Спасского кафедрального собора икону Симона Кананита, апостола Кавказа. Она расположена в иконостасе Первохрама, в правом приделе, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.