Умер первый директор пензенской школы высшего спортивного мастерства Михаил Новиков Общество

Пенза, 29 июля 2021. PenzaNews. Первый директор школы высшего спортивного мастерства Пензенской области Михаил Новиков умер на 75-м году жизни в минувшую среду, 28 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минспорта региона.

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«Михаил Иванович пользовался уважением среди коллег, тренеров и спортсменов», — отмечается в некрологе.

В нем уточняется, что церемония прощания с покойным пройдет в храме святителя Николая Чудотворца в предстоящую субботу, 31 июля, в 10.00.

Новиков Михаил Иванович родился в селе Высоком Пензенской области 12 ноября 1946 года.

С августа 1969 года по октябрь 1976 года трудился учителем физвоспитания в знаменской средней школе Пензенской области. Работу учителя совмещал с деятельностью тренера.

С октября 1976 года по ноябрь 1982 года — преподаватель физвоспитания Пензенского сельскохозяйственного института и тренером сборной вуза по лыжным гонкам, затем — председатель спортклуба института.

С 1983 по 1989 годы — директор школы высшего спортивного мастерства Пензенской области.