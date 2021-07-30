В Пензенской области учреждена новая региональная награда Общество

Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. Региональный закон о «Почетной грамоте Пензенской области» принят в ходе 42-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в пятницу, 30 июля.

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«Учредить награду Пензенской области — почетную грамоту Пензенской области», — говорится в нем.

Данный закон вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.

Согласно положению о почетной грамоте Пензенской области, эта награда является формой поощрения граждан и коллективов организаций за заслуги в экономике, строительстве, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, спорте, обеспечении безопасности, укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, благотворительной деятельности и за иные.

При этом граждане представляются к награждению при наличии у них почетной грамоты губернатора Пензенской области либо Законодательного собрания региона, с момента вручения которой прошло не менее года.

Почетной грамоты Пензенской области могут быть удостоены граждане Российской Федерации, иностранцы и лица без гражданства.

Положение предусматривает, что ходатайствовать о награждении гражданина должен коллектив по месту основной работы или орган местного самоуправления. Ходатайство о награждении коллектива возбуждается руководителем организации.

Подготовленные соответствующим образом материалы будет рассматривать комиссия по государственным наградам при губернаторе Пензенской области.

В итоге будет издаваться распоряжение главы региона о награждении.

Одновременно с вручением почетной грамоты Пензенской области награжденному будет вручаться нагрудный знак из серебра 925 пробы и устав региона.

Повторное награждение почетной грамотой Пензенской области не предусмотрено.