Для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами введены льготы по транспортному налогу Общество

Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. Льготы по транспортному налогу введены в Пензенской области для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Соответствующий законопроект единогласно поддержан депутатами Законодательного собрания региона в ходе 42-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 30 июля.

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Согласно принятому закону, владелец машины будет освобожден от уплаты транспортного налога на территории Пензенской области в отношении легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, если он имеет троих или более несовершеннолетних детей — родных, усыновленных или удочеренных, находящихся под опекой или попечительством, либо если у него есть ребенок-инвалид.

В отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил (свыше 110,33 кВт) данные категории граждан будут уплачивать транспортный налог в размере 50%.

Предусмотрено, что действие соответствующих положений регионального закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

По словам врио министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, перечисленные в законе категории семей с детьми смогут воспользоваться предлагаемой льготой в отношении одного автомобиля, а при наличии нескольких льгота будет применяться в отношении той машины, на которую начислена сумма налога в большем размере.

Согласно пояснительной записке к соответствующему законопроекту, на начало 2021 года в Пензенской области проживали 10 тыс. 142 многодетные семьи и 4 тыс. 564 ребенка-инвалида.

По оценке, в 2022 году максимальная сумма выпадaющих доходов консолидированного бюджета региона может составить 22,8 млн. рублей.