Коннова стала первым мировым судьей в регионе, назначенным без ограничения срока полномочий Общество

Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. Ольга Коннова стала первым мировым судьей в Пензенской области, назначенным без ограничения срока полномочий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

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В нем отмечается, что председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов представил ее кандидатуру для назначения на должность мирового судьи судебного участка №3 города Заречного повторно в ходе 42-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 30 июля.

«Депутаты впервые одобрили назначение судьи на основании изменений, внесенных в законодательство о мировых судьях, согласно которым последующее назначение на должность мирового судьи ограничивается не сроком полномочий, а предельным возрастом пребывая в должности, составляющим 70 лет», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что ранее мировые судьи назначались на срок, который определялся законом субъекта РФ, но при первом назначении — не более чем на 5 лет, при последующих — не менее чем на 5 лет.

«Получалось, что в каждом регионе эта процедура проходила по-разному. К примеру, в Пензенской области мировые судьи назначались сначала на 3 года, а затем — на 5; в Республике Татарстан первоначальное назначение составляло 5 лет, последующее — 10. Различия в подходах к определению срока пребывания в должности мировых и федеральных судей приводили к нарушению принципа единства правового статуса судей», — поясняется в сообщении.

В нем добавляется, что по этой причине судейское сообщество выступило с законодательной инициативой об изменении существующего порядка переназначения мировых судей.

«Сейчас закон предусматривает первоначальное назначение (избрание) судей на 3 года во всех субъектах Российской Федерации. Повторное назначение (избрание) ограничивается не сроком полномочий, а предельным возрастом пребывая в должности, который составляет 70 лет», — подчеркивается в тексте.