Мельниченко принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Разорванная звезда» Общество

Пенза, 2 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко возложил цветы к мемориалу «Разорванная звезда» на проспекте Победы в Пензе в День воздушно-десантных войск, 2 августа.

Фото: Pnzreg.ru

«Тем, кто проходит службу в Вооруженных силах РФ, желаю быть отличниками боевой и политической подготовки, а тем, кто вышел в запас, — правильно воспитывать молодежь», — сказал он, обращаясь к присутствующим.

«Нужно передавать молодежи славные традиции воздушно-десантных войск. Без этого рода войск не обходятся практически ни одни боевые действия», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба областного правительства.

День ВДВ ежегодно отмечается 2 августа в соответствии с указом президента РФ №549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».

Памятный день установлен в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

История воздушно-десантных войск страны началась 2 августа 1930 года. В тот день на учениях ВВС Московского военного округа высадился воздушный десант из 12 добровольцев 11-й авиабригады. В 1931 году в Ленинградском военном округе был образован первый в СССР опытный воздухо-десантный отряд.