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Пенсионный фонд начал осуществлять выплаты семьям с детьми школьного возраста

18:04 | 02.08.2021 | Общество

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Пенза, 2 августа 2021. PenzaNews. Пенсионный фонд России начал перечислять единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста в понедельник, 2 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.

Пенсионный фонд начал осуществлять выплаты семьям с детьми школьного возраста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По оценке специалистов отделения ПФР по Пензенской области, право на эту выплату имеют 159 тыс. 500 детей. 105 тыс. 936 заявлений уже получено и обработано. 2 августа на выплату направлено 1 млрд. 385 млн. 480 тыс. 000 рублей на 138 тыс. 548 детей», — сказали в пресс-службе.

В отделении пояснили, что единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября, а 18 лет — не раньше 3 июля.

«Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление», — добавили в Пенсионном фонде.

В пресс-службе уточнили, что ПФР будет осуществлять прием заявлений на выплату до 1 ноября.

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