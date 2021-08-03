В Пензенской области стартовала акция «Подготовь ребенка к школе!» Общество

Пенза, 3 августа 2021. PenzaNews. Благотворительная акция «Подготовь ребенка к школе!», организованная в преддверии нового учебного года, стартовала в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

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«В ней примут участие органы исполнительной власти, местного самоуправления, общественные фонды и организации, представители бизнеса», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что в Пензенской области проживают почти 2,5 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«В них воспитываются 4 тыс. 700 ребят школьного возраста», — добавляется в сообщении.

Из текста следует, что в рамках акции на базе учреждений соцобслуживания населения будет организован сбор школьной и спортивной формы, обуви, канцтоваров и ранцев для последующей передачи нуждающимся семьям.