Мельниченко положительно оценил проект по открытию пиццерии на средства соцконтракта Общество

Пенза, 3 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко положительно оценил проект по открытию в рабочем поселке Башмаково пиццерии «Pizzabashmakovo», на реализацию которого местная жительница Александра Ильинская направила выплату в размере 250 тыс. рублей, полученную ею в рамках соцконтракта.

Фото: Pnzreg.ru

На средства государственной социальной помощи было арендовано помещение, а также приобретено оборудование: холодильник, тестомес, фритюрница, контактный гриль, кофемашина, аппараты для приготовления корн-догов и попкорна.

По словам владелицы заведения, услугами пиццерии пользуются жители четырех районов — Башмаковского, Белинского, Пачелмского и Земетчинского.

«Такая помощь, как соцконтракт, очень полезна, нужна. Если бы не она, мы не смогли бы открыть пиццерию, купить необходимое оборудование», — отметила Александра Ильинская.

Она сообщила, что в настоящее время использует специальный налоговый режим для самозанятых, однако в будущем намерена вести деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы была возможность привлечь наемных работников.

«Планируем расширяться. Сейчас для нас готовят новую точку, где кухня будет больше. Хотим открыть пиццерию уже в статусе индивидуального предпринимателя, чтобы нанять сотрудников. У нас масштабные планы. Нам помогли составить правильный бизнес-план, сопровождают нас, информируют о появлении новых программ поддержки», — сказала Александра Ильинская.

В свою очередь Олег Мельниченко обратил внимание на то, что механизм социального контракта как раз задумывался для оказания помощи семьям, которые в силу разных причин попали в трудную ситуацию, но готовы приложить усилия для ее преодоления, в том числе начав собственный бизнес.

«У нас недавно прошло совещание, к нам приезжала заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Юрьевна Баталина. Мы обсуждали механизмы сопровождения людей, которые заключили социальный контракт. Важно, чтобы самозанятым от соцконтракта можно было переходить к институтам развития малого бизнеса», — сказал врио губернатора.

Он пожелал Александре Ильинской успехов и призвал ее активнее использовать возможности господдержки, сообщает пресс-служба облправительства.