Мельниченко потребовал оперативно исполнять обязательства по обеспечению жильем детей-сирот Общество

Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Сердобск нацелил подчиненных на оперативное исполнение обязательств по обеспечению жильем детей-сирот.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона осмотрел многоквартирный дом, построенный на улице Яблочкова для данной категории граждан. В здании располагаются девять квартир — шесть однокомнатных и три трехкомнатные, а также встроенные торговые помещения.

Врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан проинформировал Олега Мельниченко о том, что в 2021 и 2022 годах социальное жилье получат 20 детей-сирот, достигших совершеннолетия.

По его словам, в будущем году с учетом того, что еще троим молодым людям, воспитывающимся без участия биологических родителей, исполнится 18 лет, в жилье будут нуждаться восемь человек, при этом пять квартир в Сердобске уже предусмотрено.

Олег Мельниченко потребовал организовать работу таким образом, чтобы минимизировать сроки ожидания жилья.

«Обращаю ваше внимание на оперативное исполнение обязательств по обеспечению детей-сирот жильем, чтобы как только возникает при совершеннолетии это право, в течение года-полутора мы данный вопрос решали», — цитирует врио губернатора пресс-служба облправительства.