EN
01:20:05 Четверг, 5 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко потребовал оперативно исполнять обязательства по обеспечению жильем детей-сирот

19:05 | 04.08.2021 | Общество

Печать

Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Сердобск нацелил подчиненных на оперативное исполнение обязательств по обеспечению жильем детей-сирот.

Мельниченко потребовал оперативно исполнять обязательства по обеспечению жильем детей-сирот

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона осмотрел многоквартирный дом, построенный на улице Яблочкова для данной категории граждан. В здании располагаются девять квартир — шесть однокомнатных и три трехкомнатные, а также встроенные торговые помещения.

Врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан проинформировал Олега Мельниченко о том, что в 2021 и 2022 годах социальное жилье получат 20 детей-сирот, достигших совершеннолетия.

По его словам, в будущем году с учетом того, что еще троим молодым людям, воспитывающимся без участия биологических родителей, исполнится 18 лет, в жилье будут нуждаться восемь человек, при этом пять квартир в Сердобске уже предусмотрено.

Олег Мельниченко потребовал организовать работу таким образом, чтобы минимизировать сроки ожидания жилья.

«Обращаю ваше внимание на оперативное исполнение обязательств по обеспечению детей-сирот жильем, чтобы как только возникает при совершеннолетии это право, в течение года-полутора мы данный вопрос решали», — цитирует врио губернатора пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе произошло частичное обрушение кирпичной кладки жилого дома Житель Чечни задержан в Пензе по подозрению в распространении наркотиков
В Пачелме завершен капремонт терапевтического отделения больницы В Пензе вынесен приговор мужчине, забившему знакомого до смерти
В Пензенской области более 30% абонентов «МегаФона» используют технологию VoLTE В Пензенской области за сутки подтвержден 231 случай заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама