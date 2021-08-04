Мельниченко поручил разработать комплексную программу благоустройства Сердобска Общество

Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил разработать комплексную программу благоустройства Сердобска.

Фото: Pnzreg.ru

«На состояние городских территорий надо обратить особое внимание, в первую очередь это касается тротуаров. Необходим комплексный подход, чтобы общественные пространства дополняли элементы интересные, цветы, газоны. Мы с главой администрации переговорили, жду от него предложений, чтобы на следующий год сформировать комплексную программу благоустройства Сердобска, реализовывать ее в течение 2-3 лет, привести город в нормальное, благоустроенное состояние», — сказал он, подводя итоги рабочего визита в Сердобск.

По словам Олега Мельниченко, в текущем году на обустройство дворов дополнительно выделено 12 млн. рублей, что позволит привести в порядок 6-7 придомовых территорий.

«Это только первый шаг. С учетом того, что сейчас уже август, время для работы по благоустройству ограничено, но на следующий год мы продолжим», — подчеркнул врио губернатора.

Также он прокомментировал ход капитального ремонта дороги «Сердобск — Новая Студеновка» протяженностью 8,6 км, который ведется за счет средств регионального бюджета в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» и должен быть завершен в июне 2022 года.

«Это востребованная дорога на саратовском направлении. Она будет исполнена в хорошем качестве. Жители Сердобского района и Саратовской области — наши соседи, которые здесь бывают, — будут удовлетворены состоянием дороги. За этим будем внимательно следить, контролировать. Для нас важны не только объемы, но и качество работ», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.