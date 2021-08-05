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В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты

15:52 | 05.08.2021 | Общество

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Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Новые памятные монеты серий «Российская (советская) мультипликация» и «Города», а также монета, посвященная 100-летию образования Республики Коми, появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 5 августа.

В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Из него следует, что из серии «Российская (советская) мультипликация» в наличии имеются монеты под названием «Умка» номиналом 3 рубля и 25 рублей, изготовленные из серебра 925 пробы и медно-никелевого сплава соответственно.

«В серии «Города» представлена новая монета «Калуга», выпущенная к 650-летию основания города Калуги и изготовленная из серебра 925 пробы диаметром 39 мм, номинал монеты — 3 рубля», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что другая монета, посвященная 100-летию образования Коми, также выполнена из серебра, имеет тот же диаметр и номинал, что и «Калуга».

«На монете [слева] выполнено рельефное изображение персонажа прозаического эпоса — богатыря Перы, стоящего рядом с молодой сосной, справа — рельефные изображения здания Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина и монумента трудовой славы Коми АССР и изображение столбов выветривания Маньпупунер», — отмечается в пресс-релизе.

«Представленные серебряные монеты отчеканены на монетном дворе Санкт-Петербурга, медно-никелевые — на Московском монетном дворе», — уточняется в сообщении.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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