В Пензенской области обнародованы данные о числе выявленных во II квартале поддельных купюр Общество

Пенза, 6 августа 2021. PenzaNews. 53 поддельных российских денежных знака выявлено в банковской системе Пензенской области во II квартале 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 6 августа.

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«Наибольшую часть подделок — 43 штуки, или 81% от общего числа, — составляют банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Кроме этого, из оборота изъято 10 поддельных банкнот номиналом 1 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что с апреля по июнь текущего года в Пензенской области также была обнаружена одна поддельная банкнота иностранного государства — купюра номиналом 100 долларов.

«Эксперты отделения по Пензенской области Волго-Вятского ГУ Банка России рекомендуют для надежного определения подлинности банкнот проверять как минимум три защитных признака. Это можно сделать самостоятельно без использования специального оборудования, поскольку они различимы на ощупь, на просвет, при наклоне или повороте купюры. Без труда можно обнаружить, например, водяной знак, защитную нить, радужные полосы, микроперфорацию, скрытое изображение — кипп-эффект (буквы РР на декоративной ленте или символ рубля на банкнотах 200 и 2 тыс. рублей)», — отмечается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что информация о других признаках подлинности российских денежных знаков доступна на сайте ЦБ РФ в разделе «Наличное денежное обращение», а также в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России», которое не проверяет подлинность банкнот, но помогает самостоятельно сделать это, ориентируясь на подсказки на экране.