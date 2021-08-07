Пензенский госархив получил новый сканер для оцифровки документов Общество

Пенза, 7 августа 2021. PenzaNews. Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив Пензенской области» получило сканер отечественного производства «ЭларСкан А2-600КС». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального комитета по делам архивов.

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«Характеристики сканера позволят без проблем оцифровывать документы архивного фонда толщиной свыше 1 тыс. страниц без угрозы повреждения источника», — сказано в тексте.

В нем обращается внимание на то, что преимущество данной модели заключается в том, что для оцифровки не требуется стационарный компьютер и специализированное программное обеспечение.

«Меню сканера позволяет оперативно выбрать режим оцифровки, а книжная колыбель дает возможность сканировать ветхие документы в щадящем режиме», — добавляется в сообщении.

В тексте отмечается, что с помощью данного оборудования скорость оцифровки документов в архиве вырастет в два раза.