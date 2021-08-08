Мельниченко поздравил строителей с профессиональным праздником Общество

Пенза, 8 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником.

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«Визитная карточка вашей отрасли — ее замечательные труженики, широко образованные и компетентные специалисты, по праву снискавшие заслуженное признание и искреннее уважение. Ведь от эффективности вашей работы во многом зависит качество жизни пензенцев. Вы возводите прекрасные жилые дома, детские сады, школы, медицинские учреждения, торговые центры, спортивные сооружения и многое другое, без чего трудно представить современную инфраструктуру городов и сел региона», — отметил он.

По словам Олега Мельниченко, в Пензенской области многое делается для дальнейшего укрепления потенциала строительной сферы: динамично развивается материально-техническая база, широко внедряются в производство инновационные экологически чистые и безопасные технологии, год от года растет производство стройматериалов.

«Уверен, что, опираясь на накопленный опыт, сохраняя и развивая традиции славных предшественников, вы сумеете вывести отрасль на новые рубежи созидательных свершений! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях!» — цитирует врио губернатора пресс-служба облправительства.