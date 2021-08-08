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Мутовкин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником

11:44 | 08.08.2021 | Общество

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Пенза, 8 августа 2021. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником.

Мутовкин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во все времена ваша профессия считалась почетной, мирной и созидательной. Результаты вашего труда видны каждому и оттого имеют особую социальную значимость. Благодаря вам наши города хорошеют год от года, появляются красивые и комфортные дома, современные больницы, школы, детские сады, спортивные комплексы, реставрируются старинные здания и сооружения», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин добавил, что строительная отрасль в Пензе развивается бурными темпами.

«Успешно применяя новые технологии и материалы, перспективные разработки и оригинальные конструкторские решения, вы стабильно показываете высокий уровень мастерства и ответственный подход к делу», — отметил глава города, обращаясь к работникам строительного комплекса.

«Сердечно желаю вам железобетонного здоровья, большого счастья, интересных проектов и надежных партнеров, новаторских идей и смелых решений, прочного жизненного фундамента, успехов в реализации всего задуманного и удачи во всех начинаниях! Пусть каждое ваше творение дарит радость многим поколениям наших земляков! С праздником!» — сказал Владимир Мутовкин.

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