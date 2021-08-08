Сотрудники МЧС из Пензы прибыли в Саров для помощи в тушении пожара в заповеднике Общество

Пенза, 8 августа 2021. PenzaNews. Аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Пензенской области прибыла в город Саров Нижегородской области для оказания коллегам помощи в тушении природного пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича.

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«В составе группировки — 50 человек личного состава и 10 единиц техники: автомобиль рукавный, пожарно-насосная станция, две автоцистерны, мобильный комплекс высокоманевренных пожарно-спасательных сил «Кирасир» и четыре единицы вспомогательной техники», — говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС России по региону.

В нем отмечается, что в настоящее время пожарные из Пензенской области уже приступили к выполнению поставленных задач.

Крупный пожар в Мордовском природном заповеднике возник несколько дней назад. В Темниковском районе Мордовии и в городе Сарове Нижегородской области введен режим ЧС.

На месте работают сотрудники МЧС нескольких регионов России.