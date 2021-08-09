За три дня на пензенских дорогах задержаны 55 нетрезвых водителей Общество

Пенза, 9 августа 2021. PenzaNews. 55 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде, задержаны сотрудниками Госавтоинспекции в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 6 по 8 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Основной задачей проводимых мероприятий является обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.