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За три дня на пензенских дорогах задержаны 55 нетрезвых водителей

12:35 | 09.08.2021 | Общество

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Пенза, 9 августа 2021. PenzaNews. 55 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде, задержаны сотрудниками Госавтоинспекции в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 6 по 8 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

За три дня на пензенских дорогах задержаны 55 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основной задачей проводимых мероприятий является обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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