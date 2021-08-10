Заслуженный юрист РФ Анатолий Рябов скончался на 77-м году жизни Общество

Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. Ветеран военной службы, заслуженный юрист РФ, председатель Пензенского гарнизонного военного суда в 1980–1986 и 1990–2005 годах полковник юстиции в отставке Анатолий Рябов скончался на 77-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни во вторник, 10 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенского гарнизонного военного суда.

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«На всех этапах жизненного пути Анатолия Петровича Рябова отличали активная жизненная позиция, принципиальность, честность, преданность делу укрепления законности и правопорядка. Он обладал выдающимися организаторскими способностями, высоким чувством ответственности за порученное дело, служебные интересы всегда ставил выше личных, подавал пример коллегам и гражданам в повседневной работе, поднимая в обществе авторитет военных судов и судебной власти в целом», — сказано в некрологе.

«Светлая память о Рябове Анатолии Петровиче останется в наших сердцах навсегда», — добавляется в нем.