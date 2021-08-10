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Мельниченко потребовал ускорить темпы благоустройства скверов в Кузнецке

20:22 | 10.08.2021 | Общество

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Кузнецк, 10 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Кузнецк потребовал ускорить темпы работ в скверах имени А.С. Пушкина и Максима Горького, а также в сквере Чернобыльцев, благоустройство которых ведется по программе формирования комфортной городской среды.

Мельниченко потребовал ускорить темпы благоустройства скверов в Кузнецке

Фото: Pnzreg.ru

«Работы идут очень медленно», — констатировал он.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что в случае срыва срока выполнения работ другие населенные пункты Пензенской области могут лишиться дополнительного финансирования.

«Ставлю задачу — активизироваться, ускоряться по объектам. Иначе потеряем инициативу, нарушим календарный план, а это недопустимо», — цитирует врио губернатора пресс-служба регионального правительства.

По информации министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, в 2021 году в рамках формирования комфортной городской среды запланировано благоустройство 60 объектов — 21 дворовой территории и 39 общественных — в 35 муниципальных образованиях.

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