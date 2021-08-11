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Пензенская область присоединится к всероссийской акции «Сохраним лес»

17:50 | 11.08.2021 | Общество

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Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. Пензенская область присоединится к всероссийской акции «Сохраним лес», которая по инициативе Рослесхоза стартует 21 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Пензенская область присоединится к всероссийской акции «Сохраним лес». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории региона в рамках данной акции в лесничествах на землях лесного фонда планируется провести посадку и дополнение лесных культур на площади 27 га. Кроме того, будет проведена закладка парков, скверов, аллей и дополнение ранее созданных насаждений на землях населенных пунктов. Будет высажено около 50 тыс. штук посадочного материала древесно-кустарниковых пород», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что к участию в акции, которая организована в рамках национального проекта «Экология», приглашаются все желающие.

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