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В Пензенской области в рамках нацпроекта завершены работы на 66 дорожных объектах

12:13 | 12.08.2021 | Общество

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Пенза, 12 августа 2021. PenzaNews. Работы, предусмотренные в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пензенской области в 2021 году, завершены на 66 объектах из 131. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

В Пензенской области в рамках нацпроекта завершены работы на 66 дорожных объектах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Отремонтировано 78,35 км покрытия проезжей части, выполнено устройство 2 тыс. 600 погонных метров пешеходного ограждения, установлено 260 дорожных знаков, проведено устройство 10,5 тыс. кв. метров тротуаров, завершено устройство восьми пешеходных переходов, установлено семь светофорных объектов и три искусственные неровности», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в разной степени готовности находятся еще 48 объектов.

«На оставшихся объектах подрядные организации приступят к работе в ближайшее время», — сказано в сообщении.

В тексте подчеркивается, что завершить все работы планируется к началу сентября.

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