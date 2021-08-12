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В Пензенской области с начала года выявлено 175 нарушений лесного законодательства

12:50 | 12.08.2021 | Общество

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Пенза, 12 августа 2021. PenzaNews. 175 нарушений лесного законодательства выявлено государственными лесными инспекторами Пензенской области с начала 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минлесхоза.

В Пензенской области с начала года выявлено 175 нарушений лесного законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из них 77 случаев — это нарушения правил заготовки древесины, 31 случай — нарушения правил санитарной безопасности в лесах, 21 случай — нарушения правил пожарной безопасности в лесах, 25 случаев незаконной рубки лесных насаждений и 21 случай — прочие нарушения лесного законодательства», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что по выявленным фактам возбуждено 157 дел об административных правонарушениях; привлечены к административной ответственности 144 нарушителя.

«В правоохранительные органы передано 18 материалов для установления виновных лиц и привлечения их к установленной законом ответственности», — сказано в пресс-релизе.

В сообщение отмечается, что к уголовной ответственности уже привлечены четыре лица.

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