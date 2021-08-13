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Запущена горячая линия по вопросам ЖКХ, оплаты труда и долевого строительства

12:01 | 13.08.2021 | Общество

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Пенза, 13 августа 2021. PenzaNews. Управление Генпрокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу запустило горячую линию по вопросам соблюдения в Пензенской области прав граждан в сфере ЖКХ, оплаты труда, занятости и долевого строительства. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры региона.

Запущена горячая линия по вопросам ЖКХ, оплаты труда и долевого строительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием обращений будет осуществляться в течение трех дней — 13, 16 и 17 августа — по телефонам, номера которых указаны на сайте ведомства.

Жители могут сообщить, в частности, о нарушениях при содержании общего имущества в многоквартирных домах, срыве сроков капремонта, задержке или невыплате зарплаты, занижении пособия по безработице, ущемлении прав дольщиков и других проблемах, а также о фактах ненадлежащего рассмотрения соответствующих обращений уполномоченными контролирующими и надзорными органами Пензенской области.

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