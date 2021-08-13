В Пензе объявлены торги на ремонт дорог в 2022 году в рамках нацпроекта Общество

Пенза, 13 августа 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» объявило электронные аукционы по определению подрядных организаций для выполнения в 2022 году работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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Как сообщает пресс-служба мэрии, муниципальные контракты планируется заключить до 1 сентября.

По информации администрации Пензы, в план ремонта на будущий год по Октябрьскому району включено семь объектов: тротуары на улицах Лозицкой, Собинова, Циолковского, Беляева, от улицы Тернопольской до дома №86 на проспекте Строителей, а также автодороги на улицах Компрессорной и Молодежной.

В Первомайском районе работы предполагается провести на 23 объектах. В их числе автодороги на улицах Центральной, Совхоз-техникум, 1-м, 2-м и 3-м Вологодском проездах, проезде Павлика Морозова, улицах Ялтинской, Новоселовка, Павлика Морозова, 5-м и 6-м проездах 40 лет Октября, улице Романовка, проезде Богданова, улицах Уфимской, Новый порядок, Мурманской, 1-м и 2-м проездах Молокова, улицах Полевой, Межрайонной, Краснодарской, 2-м Волгоградском проезде, а также тротуар на улице Ватутина.

В Ленинском районе в проект включено также 23 объекта: автодороги на улице Челюскина, проезде Челюскина, улицах Ново-Садовой, Жуковского, Есенина, Кирова, Бекешской, Будашкина, проезде Будашкина, 1-м, 2-м, 3-м, 4-м проездах Кольцова, 2-м Среднем проезде, улицах Яблоневой, Пугачева, проезде Некрасова, улице Новогражданской, улице Дарвина, 2-м проезде Яблочкова, улицах Замойского, Окружной и проезде Дарвина.

В Железнодорожном районе намечено отремонтировать 38 объектов. Это автодороги на улицах Светлой, Пугачева, Северной, 1-й Порядок, Озерной, Димитрова, 1-м и 2-м проездах Димитрова, улице Пересеченной, 1-м Пересеченном проезде, 1-м, 2-м и 3-м Калужском проездах, улице Каменской, 3-м Каменском проезде, улицах Старо-Черкасской, Теплова, Мельничной, Конному переулку, улицах Пойменной, Станционной, Дежнева, Беринга, проезде Ушакова, улице Черкасова, перекрестке улиц Суворова и Кулакова, улице Барковка, проезде Барковка, улицах Рязанской, Сортировочной, 1-м Луговом проезде, улицах Поимской, Омской, Долгой, Седова, Тюленина, Складском переулке и улице Измайлова.