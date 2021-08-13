В Пензенской области ожидается ухудшение погодных условий Общество

Пенза, 13 августа 2021. PenzaNews. Ухудшение погодных условий ожидается на территории Пензенской области в предстоящую субботу, 14 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», 14 августа 2021 года прогнозируется желтый уровень погодной опасности, местами по Пензенской области ожидаются сильный дождь, гроза, порывы северного ветра 15–20 метров в секунду», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что при сильном дожде и приближении грозового фронта необходимо соблюдать меры безопасности, в частности, при нахождении в помещении закрыть балкон, окна и форточки, выключить электроприборы либо полностью отключить электропитание.

Из сообщения следует, что при передвижении на автомобиле следует оставить транспортное средство, выбрав место подальше от линий электропередач и деревьев, после чего нужно заглушить двигатель, выключить магнитофон и сложить антенну.

«Нередко бывают случаи, когда гроза застает людей во время катания на лодке или рыбной ловли. Водоем — одно из наиболее опасных мест во время грозы. Самое главное — отойти от воды на максимально возможное расстояние», — поясняется в тексте.