Пензенские поисковики отправились в Белоруссию Общество

Пенза, 15 августа 2021. PenzaNews. Сводный отряд пензенского регионального отделения Поискового движения России отправился в Рогачевский район Гомельской области Белоруссии для проведения совместно с 52-м специализированным батальоном республиканского министерства обороны полевой экспедиции в рамках акции «Вахта памяти – 2021». Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

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«В 2021 году исполняется 10 лет, как поисковый отряд регионального отделения общероссийского движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» впервые отправился в Республику Беларусь для проведения международной вахты памяти. Отряд ведет поиск воинов Красной армии, военнослужащих 61-й стрелковой дивизии, дислоцированной перед войной в Пензенской области», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в ходе предыдущих экспедиций были подняты останки 348 бойцов, обнаружено 36 медальонов, орден Красной Звезды, три медали «За отвагу», медаль «За боевые заслуги».

«Личности 38 бойцов удалось установить», — добавляется в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что экспедиция организована в рамках проекта «От истоков Суры до могилы героев», реализуемого на средства субсидии Пензенской области.