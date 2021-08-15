EN
19:07:15 Воскресенье, 15 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские поисковики отправились в Белоруссию

11:05 | 15.08.2021 | Общество

Печать

Пенза, 15 августа 2021. PenzaNews. Сводный отряд пензенского регионального отделения Поискового движения России отправился в Рогачевский район Гомельской области Белоруссии для проведения совместно с 52-м специализированным батальоном республиканского министерства обороны полевой экспедиции в рамках акции «Вахта памяти – 2021». Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

Пензенские поисковики отправились в Белоруссию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2021 году исполняется 10 лет, как поисковый отряд регионального отделения общероссийского движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» впервые отправился в Республику Беларусь для проведения международной вахты памяти. Отряд ведет поиск воинов Красной армии, военнослужащих 61-й стрелковой дивизии, дислоцированной перед войной в Пензенской области», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в ходе предыдущих экспедиций были подняты останки 348 бойцов, обнаружено 36 медальонов, орден Красной Звезды, три медали «За отвагу», медаль «За боевые заслуги».

«Личности 38 бойцов удалось установить», — добавляется в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что экспедиция организована в рамках проекта «От истоков Суры до могилы героев», реализуемого на средства субсидии Пензенской области.

Новости партнеров
Читайте также
Начаты съемки второй части фильма «Священномученик Иоанн Рижский. На страстном пути» Пензенский «Дизель» расторг контракт с нападающим Здуновым
РК «Локомотив-Пенза» вышел в полуфинал Кубка России В Пензенской области за сутки подтверждено 237 случаев заражения коронавирусом
Пензенский «Дизель» обменял вратаря Костина на нападающих Угольникова и Большакова Августовские матчи «Дизеля» в Пензе пройдут без зрителей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама